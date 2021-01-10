Николай Сванидзе: “Лукашенко как политик – не жилец”

На радиостанции «Эхо Москвы» в гостях у ведущей программы «Особое мнение» Ирины Воробьевой недавно был известный российский журналист Николай Сванидзе. Среди обсуждаемых актуальных тем была и ситуация в Беларуси.

И. Воробьева: Честно говоря, тут много просили поговорить про Беларусь. Я не уверена, что в Беларуси происходит что-то, что могло бы нам дать возможность предположить дальнейшее развитие событий. Там же чистой воды замороженный конфликт между гражданами и Лукашенко.

Н. Сванидзе: Да, там тупик. Но граждане все-таки сильнее, чем этот человек. Поэтому я думаю, что все-таки не граждане, слава богу, обречены в Беларуси, а Лукашенко. Я это давно говорю и продолжаю это говорить. Он держится до тех пор, пока его поддерживает Кремль. А Кремлю не выгодно его долго поддерживать. Он его будет поддерживать до тех пор, пока не найдет ему замены. Найдет замену – будет поддерживать замену. И следующий человек после Лукашенко, конечно, это уже в любом случае относится не к Лукашенко, а к нам. Следующий человек, кто бы он ни был, – он будет в достаточно прохладных отношениях с Россией. Фактически это будет синдром Украины.

И. Воробьева: Давайте разберемся. Он будет в прохладных отношениях с Россией почему. Потому что не захочет чувствовать такую зависимость?

Н. Сванидзе: Не захочет чувствовать такую зависимость, потому что Россия не поддержала белорусский народ. В схватке с диктатором. Потому что Россия постепенно отваливается от мирового сообщества, и зачем поэтому к ней прижиматься. По целому ряду причин.

И. Воробьева: А как вы думаете, вы сказали, что пока не найдут замены. А что, можно сейчас найти какую-то замену Лукашенко, которая могла устроить, условно говоря, и граждан страны и Кремль?

Н. Сванидзе: Пытаться надо. Я надеюсь, что этим занимаются люди в Кремле. Там серьезные политики все-таки есть. Ясно, что Лукашенко как политик – не жилец. Это очевидно. С него проку как с козла молока. С ним невозможно уже никаких договоров заключать, потому что он же не представляет белорусский народ. Поэтому он фактически морально нелегитимен. Поэтому с него прока никакого нет. Значит, нужно искать ему замену. Какого-то политика, который не вызывал бы отторжения у белорусов и в то же время был бы очевидно симпатичен Кремлю.

И. Воробьева: Вообще, если честно, Николай Карлович, сейчас мы с вами обсуждаем, как в Кремле ищут нового президента для Беларуси, граждане этой страны, наверное, нас сейчас слушают и за голову просто хватаются.

Н. Сванидзе: Чего им за голову хвататься. Они умные люди, они прекрасно понимают все расклады. Конечно, в Кремле ищут. Это не значит, что найдут. Не значит, что его выберут белорусы. Но что ищут – несомненно. И должны искать, я бы сказал, как политики должны искать.

И. Воробьева: Но у нас разве есть шанс удержать Беларусь в смысле в друзьях близких.

Н. Сванидзе: Шанс есть. Если мы перестанем поддерживать диктатора, если мы начнем более умно развернуто свободно разговаривать с белорусским народом, я думаю, что шанс есть. Но пока что мы этим шансом не пользуемся.

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