Нарыбачили на уголовную статью два брата в Сенненском районе

Под суд пойдут два брата, которые отважились на незаконную ловлю на озере Сенно в Сенненском районе. Выловленные 430 особей плотвы, восемь – густеры, 13 окуней, четыре ерша и шесть раков оценены как ущерб окружающей среде в особо крупном размере.

10 ноября 2020 года 41-летний и 44-летний мужчины были застигнуты врасплох сотрудниками инспекции охраны животного и растительного мира. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Браконьерам предъявлено обвинение по ч.4 ст.281 Уголовного кодекса (незаконная добыча рыбы и других водных животных, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере). Сумму ущерба компетентные органы определили в 12,4 тысячи белорусских рублей.

К нарушителям закона применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Срочные новости читайте в нашем телеграм-канале.

Поделиться ссылкой:



