Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 10 января за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1833 пациента с COVID-19, выписаны 2364 пациента, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 212201 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 194984 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1517 человек с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 10.

За минувшие сутки выполнено 12917 тестов, всего в стране проведено 4130911 тестов на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 89694492 заболевших COVID-19, умер с этой инфекцией 1927691 человек.

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