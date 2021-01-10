«Дакар-2021»: на седьмом этапе белорусы финишировали четвертыми

После того, как лидер «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович был вынужден по техническим причинам сняться с ралли-рейда «Дакар-2021», экипаж Алексея Вишневского в одиночестве отстаивает честь команды в соревновании грузовиков. Он уверенно проехал седьмой спецучасток и занял на нем четвертое место. В общем зачете белорусы на шестой позицию.

Заезд стал марафонским: после спецучастка длиной свыше 450 км гонщики отправились в закрытый парк, куда не могут попасть механики команды. Было особенно важно проехать маршрут без происшествий – иначе машина будет не готова стартовать на следующий день. Белорусы с задачей справились: ехали аккуратно, сообщает Instagram Минского автозавода.

МАЗ Алексея Вишневского провел на трассе 4 часа 56 минут. Даже заминка в дюнах, когда экипажу пришлось потратить некоторое время, чтобы откопаться из песка, не помешала гоночному МАЗу сохранить хорошую скорость. Первые три места заняли камазовские экипажи. Самым быстрым из них оказался Дмитрий Сотников, который оторвался от белорусов на 10 минут.

В генеральной классификации МАЗ удерживает шестое место. От лидера гонки его отделяют 106 минут.

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