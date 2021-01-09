В ООН обеспокоены арестами журналистов и активистов во Вьетнаме. В поле зрения правозащитников и Беларусь

В Управлении ООН по правам человека выразили беспокойство «в связи с участившимися во Вьетнаме случаями использования существующего законодательства с целью произвольного задержания блогеров, журналистов и активистов». Эксперты ООН считают, что речь идет о подавлении инакомыслия в стране, сообщает новостной ресурс ООН.

«Задержанным часто запрещают общаться с внешним миром и нарушают их право на справедливое судебное разбирательство. Вызывает также беспокойство то, как с ними обращаются», – заявила пресс-секретарь управления Равина Шамдасани, выступая 8 января на брифинге в Женеве.

Несколько человек, по ее словам, приговорены к длительным срокам заключения по обвинению в действиях, представляющих угрозу национальной безопасности. Так, по данным ООН, 5 января суд в Хошимине признал ряд журналистов виновными по статье 117 Уголовного кодекса Вьетнама (создание, хранение и распространение информации, материалов и предметов с целью противодействия государству). Обвиняемых приговорили к различным срокам лишения свободы – от 11 до 15 лет.

Равина Шамдасани отметила, что расплывчатые формулировки в законодательных актах открывают возможность для злоупотреблений со стороны властей, и напомнила, что Международная конвенция о гражданских и политических правах гарантирует всем людям свободу выражения мнения. Представительница ООН призвала Вьетнам пересмотреть некоторые статьи Уголовного кодекса в соответствии с обязательствами этой страны в рамках международного права.

Под пристальным вниманием Управления ООН по правам человека находится и Беларусь, где наблюдается схожая ситуация. По данным белорусских правозащитников, после президентских выборов 9 августа 2020 года в нашей стране власти также применили репрессии к журналистам в связи с их профессиональной деятельностью: 19 из них на данный момент находятся в изоляции в качестве подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам, 447 журналистов были задержаны, 97 отбыли административный арест. В связи с этим, а также с массовыми задержаниями мирных протестующих против фальсификации президентских выборов в нашей стране, Комитет ООН по правам человека потребовал от белорусских властей изменить законодательство, в частности, национальный закон и подходы к проведению массовых мероприятий.

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