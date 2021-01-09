Twitter навcегда забанил Дональда Трампа

Компания объяснила, что твиты Трампа могут стать причиной насилия, сообщает “Голос Америки”.

Компания Twitter опубликовала заявление, в котором, в частности, говорится: «После внимательной проверки последних твитов аккаунта @realDonaldTrump и связанного с ними контекста – особенно того, как они были приняты и интерпретированы в Твиттере, – мы навсегда прекратили действие этого аккаунта из-за риска провоцирования насилия. В контексте ужасных событий этой недели в среду мы сообщили, что новые нарушения правил пользования Twitter потенциально могут привести именно к этим действиям. Наши правила обеспечения интересов общества позволяют напрямую получать информацию от избранных официальных лиц и мировых лидеров. (…) Однако годы назад мы ясно разъяснили, что эти аккаунты подчиняются нашим правилам и не могут использовать Твиттер, чтобы среди прочего возбуждать насилие. (…)»

Компания также опубликовала результаты анализа последних твитов президента США Дональда Трампа и реакции на них некоторых пользователей и пришла к выводу, что они могут стать причиной новых актов насилия.

За время президентства Дональд Трамп опубликовал более 26 тысяч твитов – в среднем 18 в день.

Комментируя решение Twitter, Трамп заявил: «Нас не смогут заставить замолчать». Кроме того, он сообщил, что подумает о создании «нашей новой платформы в ближайшем будущем». Сделал он эти сообщения, используя официальный аккаунт президента, – Twitter практически сразу удалил эти посты.

Чуть позже был забанен аккаунт избирательной кампании Трампа.

Ранее Twitter сообщил, что навсегда закрывает аккаунты, владельцы которых распространяют контент праворадикальных сторонников «теории заговора» QAnon. Среди них бывший советник Трампа Майкл Флинн и его адвокат Сидни Пауэлл. Twitter подчеркнул: причиной этого шага стали опасения, что этот контент может стать возбудителем новых вспышек насилия.

В нападении на Капитолий участвовали многочисленные демонстранты с символикой QAnon.

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