Польский суд рассматривает дела об аресте российских авиадиспетчеров в связи с крушением самолета президента Качиньского

Польский суд начал рассмотрение дела о заочном аресте российских авиадиспетчеров Павла Плюсина, Николая Краснокутского и Виктора Рыженко по делу о крушении самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году, сообщает РИА Новости.

Заседание проходит в закрытом режиме, прессу в зал не пускают. Дело каждого из россиян рассматривается отдельно, отмечает агентство.

Ранее прокуратура Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством об аресте трех авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета.

В конце июля польская комиссия по повторному расследованию аварии Ту-154 заявила, что «трагедия была вызвана целым рядом преднамеренных действий». В частности, следователи пришли к выводу, что в самолет во время ремонта в России заложили взрывчатку.

В апреле 2010 года на военном аэродроме Северный, находящемся под Смоленском, потерпел крушение самолет Ту-154. В нем летели в Россию президент Польши Лех Качиньский, его супруга Мария и другие представители страны.

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