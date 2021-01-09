Папа Римский Франциск осудил насилие в Вашингтоне

В интервью итальянскому телевидению Папа Римский Франциск осудил захват дебоширами здания Конгресса США, сообщает “Польское Радио”.

Папа Римский Франциск осудил насилие, произошедшее в среду в Вашингтоне, где сторонники уступающего президента Дональда Трампа вторглись на Капитолий. В интервью итальянскому телевидению Понтифик подчеркнул, что нужно учиться на истории, чтобы не допускать ошибок. В результате массовых беспорядков скончались 5 человек. Арестованы несколько десятков демонстрантов.

Касаясь беспорядков в здании Конгресса США, Папа Франциск отметил: “Я был потрясен. Такая дисциплинированная нация, демократия. Но, оказывается, даже в самой зрелой демократии иногда что-то не так. Есть люди, которые выходят на улицы против общества, против демократии и общего блага”.

Понтифик добавил, что ни один народ не может похвастаться тем, что у него не было ни одного дня насилия. “Так обстоит дело в истории, но мы должны хорошо понимать, чтобы не повторять этого, учиться на истории”, – заявил в интервью Папа Римский Франциск итальянскому телевидению.

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