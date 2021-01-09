Макрицкий покинул пост главного тренера «Юности». Он единственный тренер ЧБ по хоккею, который не подписал провластное письмо

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Александр Макрицкий
Александр Макрицкий

Белорусский специалист Александр Макрицкий покинул пост главного тренера «Юности». Контракт расторгнут по соглашению сторон, сообщает Tribuna.com со ссылкой на пресс-службу клуба.

Исполнять обязанности главного тренера команды будет Дмитрий Карпиков.

До этого стало известно, что Алексей Баранов станет председателем ХК «Юность-Минск». Функционер участвовал в автопробеге за Лукашенко.

Ранее зампредседателя «Юности» Алексей Торбин и 17 хоккеистов команды подписали провластное письмо. Александр Макрицкий – единственный тренер чемпионата Беларуси по хоккею, который его не подписал.

Макрицкий играл в хоккейной команде Лукашенко, однако в последнее время в составе не значился. Ранее из команды “исчез” экс-глава ФХБ Геннадий Савилов.

Макрицкий возглавил «Юность» в 2019 году и стал с клубом чемпионом «Париматч-Экстралиги».

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