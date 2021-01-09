Макрицкий покинул пост главного тренера «Юности». Он единственный тренер ЧБ по хоккею, который не подписал провластное письмо

Белорусский специалист Александр Макрицкий покинул пост главного тренера «Юности». Контракт расторгнут по соглашению сторон, сообщает Tribuna.com со ссылкой на пресс-службу клуба.

Исполнять обязанности главного тренера команды будет Дмитрий Карпиков.

До этого стало известно, что Алексей Баранов станет председателем ХК «Юность-Минск». Функционер участвовал в автопробеге за Лукашенко.

Ранее зампредседателя «Юности» Алексей Торбин и 17 хоккеистов команды подписали провластное письмо. Александр Макрицкий – единственный тренер чемпионата Беларуси по хоккею, который его не подписал.

Макрицкий играл в хоккейной команде Лукашенко, однако в последнее время в составе не значился. Ранее из команды “исчез” экс-глава ФХБ Геннадий Савилов.

Макрицкий возглавил «Юность» в 2019 году и стал с клубом чемпионом «Париматч-Экстралиги».

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