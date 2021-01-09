Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 9 января за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1767 пациентов с COVID-19, выписаны 1654 пациента, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси было зарегистрировано 210368 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 192620 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1507 человек с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 9.

За минувшие сутки выполнен 3451 тест, всего в стране проведено 4117994 теста на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 88933048 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1914595 человек.

Срочные новости читайте в нашем телеграм-канале.

Поделиться ссылкой:



