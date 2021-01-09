КХЛ. «Зубры» 9 раз играли в большинстве, но проиграли московскому “Динамо” всухую

Минские динамовцы проиграли сегодня московским одноклубникам на их льду со счетом 0:2.

Москвичи открыли счет уже на 4-й минуте – Андрей Миронов реализовал удаление Павла Варфоломеева, сообщает hockey.by.

В конце первого периода возможность поиграть в большинстве получили уже минчане, когда малым штрафом был наказан защитник хозяев Михал Чайковски. «Зубры» прилично напрягли соперника, но так и не сумели пробить их опытнейшего голкипера Александра Еременко.

Во втором периоде у минчан было еще четыре шанса реализовать численное преимущество. Но игра в большинстве у «зубров» не клеилась.

Минчане превосходили хозяев и по числу бросков, и по времени в атаке, но поразить ворота москвичей никак не могли. А вот сопернику в середине второго периода удалась результативная контратака. Иван Игумнов вошел в чужую зону, обыграл Дмитрия Дерябина и бросил, а на добивании удачно сыграл Иван Муранов – 2:0.

Вскоре Муранов мог оформить дубль, когда убежал один на один с вратарем, но Доминика Фурха он не обыграл – во время броска шайба сошла с крюка.

В третьем периоде удаления у москвичей продолжились. И защитнику минчан Адаму Альмквисту едва не удалось реализовать большинство, но его дальний бросок отразила штанга.

Затем удаления стали получать и «зубры», но заброшенных шайб в этой встрече больше не было.

Серия побед минского «Динамо» прервалась на отметке в три матча. «Зубры» не смогли забросить ни одной шайбы впервые за 27 игр – с 18 октября, когда всухую уступили дома московскому «Спартаку» (0:3).

Московское «Динамо» набрало 56 очков в 44 матчах и занимает четвертое место в Западной конференции, на 6 баллов увеличив отрыв от минчан, которые с 51 очком в 43 встречах остались на пятой строке.

В нынешнем сезоне «зубры» проиграли московским динамовцам уже в третий раз. 21 октября они уступили в Москве (2:5), а 9 декабря – в Минске (2:3). В Москве минчане не обыгрывали соперника с 6 октября 2017 года (2:1).

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