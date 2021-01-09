135 лет с дня рождения Иды Розенталь: как уроженка Беларуси одела весь мир в бюстгальтеры

Судьба этой неординарной женщины не раз преподносила ей сюрпризы, но даже из самых сложных ситуаций она всегда выходила триумфатором. Сегодняшняя именинница Ида Розенталь приехала из Беларуси в США бедной эмигранткой, а стала нью-йоркской мультимиллионершей. Она не только создала деталь женского гардероба, без которой представительницы слабого пола не обходятся и по сей день, но и добилась того, что ее изобретение в годы Второй мировой войны включили в список товаров первой необходимости! О судьбе уроженки белорусского города Ракова рассказывает Kulturologia.Ru.

Ида Каганович родилась в 1886 г. в обычной еврейской семье в городке Раков под Минском, который тогда входил в состав Российской империи. В 16 лет ее отправили на учебу в Варшаву, параллельно девушка подрабатывала швеей. Однажды она услышала воодушевленную речь, провозглашенную молодым революционером, Вилли Розенталем, и увлеклась и революционным движением, и им самим. Вдвоем они вступили в подпольную еврейскую социалистическую партию, а затем обручились. В 1904 г., чтобы избежать призыва в армию и участия в русско-японской войне, Вилли решил эмигрировать в Америку. Невеста отправилась вместе с ним. Там им суждено было совершить революцию совершенно в другой области – в мире моды.

Первые 10 лет в эмиграции были очень тяжелыми. Чтобы справиться с материальными сложностями, первым делом Ида купила швейную машинку и занялась шитьем одежды. Вскоре она заработала себе репутацию швеи, которая может справиться с любыми, даже самыми сложными заказами, и соответствует запросам даже самых привередливых клиентов. Благодаря этому семья, в которой к тому времени родились сын и дочь, смогла перебраться в Нью-Йорк, на Манхэттен, где состоятельных клиентов было еще больше.

В 35 лет Ида Розенталь стала известна в кругах дизайнеров одежды. Ее приняли на работу младшей компаньонкой в ателье «Enid Frocks», где Ида смогла усовершенствовать свое мастерство. Однако ее имя, возможно, никогда не вошло бы в историю мировой моды, если бы не ее очень своевременное изобретение. Попытки создать бюстгальтер предпринимались и до Иды – первые в мире бра были запатентованы во Франции еще в 1889 г. Но в те времена это были попросту разрезанные пополам корсеты или утягивающие грудь полоски ткани.

Ида реализовала идею, подсказанную мужем Уильямом, как сделать эту деталь гардероба максимально комфортной и подчеркивающей естественные женские формы. Так появился бюстгальтер с двумя чашечками, соединенными сплошной вставкой. Эту модель назвали «Maiden Form» – «девичья форма». Уильям разработал систему размеров лифа, которая с тех пор стала универсальной.

Новинка пользовалась такой популярностью у женщин, что ателье едва успевало справляться с заказами, хотя стоимость их платьев существенно возросла. Клиенток было столько, что вскоре хозяйка ателье решила ограничиться только пошивом бюстгальтеров. Супруги Розентали стали ее полноправными партнерами в компании. Правда, генератором идей у них была не Ида, а ее муж Уильям, он же запатентовал их изобретение в 1926 г. Зато Ида успешно занималась продвижением товара на рынке. Благодаря своему умению контактировать с клиентами, поставщиками, партнерами и распространителями во всем мире создателем бюстгальтера считалась именно она. Кроме того, Ида смогла убедить в необходимости этого элемента гардероба, не только женщин, но и мужчин.

Когда началась Вторая мировая война, у многих компаний, занимавшихся пошивом одежды, возникли проблемы: правительство ввело ограничения на предоставление материалов для всего, что не считалось предметом первой необходимости. Ида и тут не растерялась: она предложила шить парашюты, а также на основе дизайна бюстгальтеров «Maidenform» создавать «голубиные гнезда» – специальные карманы, которые крепили поверх одежды десантников. В таком обмундировании солдаты пробирались в тыл врага, откуда отправляли информацию в штаб с помощью обученных голубей. «Голубиная пехота» насчитывала 3 тысячи солдат и больше 50 тысяч голубей.

Бюстгальтеры даже признали предметом военной необходимости. В этом вопросе Ида Розенталь заручилась поддержкой экспертов. Доктор Луис Ландау подтвердил, что бюстгальтеры необходимы на военном производстве в силу того, что «не поддержанные бюстгальтером груди … во многих случаях приводят к усталости», «грудь женщины является эрогенной зоной, и трение груди об одежду может отвлекать саму женщину», а также потому, что «грудь без бюстгальтера отвлекает мужчин, работающих рядом».

Однако пик популярности бюстгальтеров «Мейденформ» пришелся на послевоенные годы. Ида Розенталь запустила рекламную кампанию, продлившуюся 20 лет и признанную одной из самых запоминающихся и успешных. Эти плакаты вдоль трасс останавливали дорожное движение. Бюстгальтеры стали золотой жилой для Розенталей – в 1950-х гг. они были мультимиллионерами.

После смерти мужа в 1958 г. Ида стала президентом компании. К 1960 г. их продукция продавалась в 115 странах мира, и большую часть времени бизнесвумен проводила в разъездах. В 1963 г. она побывала и в СССР. После того, что она увидела в советских магазинах и на фабриках, потрясенная Ида сообщила американским журналистам: советские женщины носят то, что в США носили 40 лет назад – бюстгальтеры из неэластичных материалов с застежками на пуговицах.

В 1966 г. Ида Розенталь перенесла инсульт, после чего решила отойти от дел. Она ушла из жизни в марте 1973 г. в возрасте 87 лет.

Поделиться ссылкой:



