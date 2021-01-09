135 лет с дня рождения Иды Розенталь: как уроженка Беларуси одела весь мир в бюстгальтеры

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Ида Розенталь. Фото из открытого источника
Ида Розенталь. Фото из открытого источника

Судьба этой неординарной женщины не раз преподносила ей сюрпризы, но даже из самых сложных ситуаций она всегда выходила триумфатором. Сегодняшняя именинница Ида Розенталь приехала из Беларуси в США бедной эмигранткой, а стала нью-йоркской мультимиллионершей. Она не только создала деталь женского гардероба, без которой представительницы слабого пола не обходятся и по сей день, но и добилась того, что ее изобретение в годы Второй мировой войны включили в список товаров первой необходимости! О судьбе уроженки белорусского города Ракова рассказывает Kulturologia.Ru.

Дизайнер Ида Розенталь. Фото: kraj.by
Дизайнер Ида Розенталь. Фото: kraj.by

Ида Каганович родилась в 1886 г. в обычной еврейской семье в городке Раков под Минском, который тогда входил в состав Российской империи. В 16 лет ее отправили на учебу в Варшаву, параллельно девушка подрабатывала швеей. Однажды она услышала воодушевленную речь, провозглашенную молодым революционером, Вилли Розенталем, и увлеклась и революционным движением, и им самим. Вдвоем они вступили в подпольную еврейскую социалистическую партию, а затем обручились. В 1904 г., чтобы избежать призыва в армию и участия в русско-японской войне, Вилли решил эмигрировать в Америку. Невеста отправилась вместе с ним. Там им суждено было совершить революцию совершенно в другой области – в мире моды.

Революционерка в мире моды Ида Розенталь. Фото: woman.forumdaily.com
Революционерка в мире моды Ида Розенталь. Фото: woman.forumdaily.com

Первые 10 лет в эмиграции были очень тяжелыми. Чтобы справиться с материальными сложностями, первым делом Ида купила швейную машинку и занялась шитьем одежды. Вскоре она заработала себе репутацию швеи, которая может справиться с любыми, даже самыми сложными заказами, и соответствует запросам даже самых привередливых клиентов. Благодаря этому семья, в которой к тому времени родились сын и дочь, смогла перебраться в Нью-Йорк, на Манхэттен, где состоятельных клиентов было еще больше.

Дизайнер первого структурированного бюстгальтера. Фото: isralove.org
Дизайнер первого структурированного бюстгальтера. Фото: isralove.org

В 35 лет Ида Розенталь стала известна в кругах дизайнеров одежды. Ее приняли на работу младшей компаньонкой в ателье «Enid Frocks», где Ида смогла усовершенствовать свое мастерство. Однако ее имя, возможно, никогда не вошло бы в историю мировой моды, если бы не ее очень своевременное изобретение. Попытки создать бюстгальтер предпринимались и до Иды – первые в мире бра были запатентованы во Франции еще в 1889 г. Но в те времена это были попросту разрезанные пополам корсеты или утягивающие грудь полоски ткани.

Ида и Уильям Розенталь. Фото: woman.forumdaily.com
Ида и Уильям Розенталь. Фото: woman.forumdaily.com

Ида реализовала идею, подсказанную мужем Уильямом, как сделать эту деталь гардероба максимально комфортной и подчеркивающей естественные женские формы. Так появился бюстгальтер с двумя чашечками, соединенными сплошной вставкой. Эту модель назвали «Maiden Form» – «девичья форма». Уильям разработал систему размеров лифа, которая с тех пор стала универсальной.

Полезное изобретение Иды Розенталь. Фото: isralove.org
Полезное изобретение Иды Розенталь. Фото: isralove.org

Новинка пользовалась такой популярностью у женщин, что ателье едва успевало справляться с заказами, хотя стоимость их платьев существенно возросла. Клиенток было столько, что вскоре хозяйка ателье решила ограничиться только пошивом бюстгальтеров. Супруги Розентали стали ее полноправными партнерами в компании. Правда, генератором идей у них была не Ида, а ее муж Уильям, он же запатентовал их изобретение в 1926 г. Зато Ида успешно занималась продвижением товара на рынке. Благодаря своему умению контактировать с клиентами, поставщиками, партнерами и распространителями во всем мире создателем бюстгальтера считалась именно она. Кроме того, Ида смогла убедить в необходимости этого элемента гардероба, не только женщин, но и мужчин.

Предмет военной необходимости. Фото: historybyzim.com
Предмет военной необходимости. Фото: historybyzim.com

Когда началась Вторая мировая война, у многих компаний, занимавшихся пошивом одежды, возникли проблемы: правительство ввело ограничения на предоставление материалов для всего, что не считалось предметом первой необходимости. Ида и тут не растерялась: она предложила шить парашюты, а также на основе дизайна бюстгальтеров «Maidenform» создавать «голубиные гнезда» – специальные карманы, которые крепили поверх одежды десантников. В таком обмундировании солдаты пробирались в тыл врага, откуда отправляли информацию в штаб с помощью обученных голубей. «Голубиная пехота» насчитывала 3 тысячи солдат и больше 50 тысяч голубей.

Солдат с *голубиным гнездом". Фото: pinsdaddy.com
Солдат с “голубиным гнездом”. Фото: pinsdaddy.com

Бюстгальтеры даже признали предметом военной необходимости. В этом вопросе Ида Розенталь заручилась поддержкой экспертов. Доктор Луис Ландау подтвердил, что бюстгальтеры необходимы на военном производстве в силу того, что «не поддержанные бюстгальтером груди … во многих случаях приводят к усталости», «грудь женщины является эрогенной зоной, и трение груди об одежду может отвлекать саму женщину», а также потому, что «грудь без бюстгальтера отвлекает мужчин, работающих рядом».

Полезное изобретение Иды Розенталь. Фото: alliruk.livejournal.com
Полезное изобретение Иды Розенталь. Фото: alliruk.livejournal.com
Полезное изобретение Иды Розенталь. Фото: alliruk.livejournal.com
Полезное изобретение Иды Розенталь. Фото: alliruk.livejournal.com

Однако пик популярности бюстгальтеров «Мейденформ» пришелся на послевоенные годы. Ида Розенталь запустила рекламную кампанию, продлившуюся 20 лет и признанную одной из самых запоминающихся и успешных. Эти плакаты вдоль трасс останавливали дорожное движение. Бюстгальтеры стали золотой жилой для Розенталей – в 1950-х гг. они были мультимиллионерами.

Нашумевшая реклама бюстгальтеров "Мейденформ". Фото: alliruk.livejournal.com
Нашумевшая реклама бюстгальтеров “Мейденформ”. Фото: alliruk.livejournal.com

После смерти мужа в 1958 г. Ида стала президентом компании. К 1960 г. их продукция продавалась в 115 странах мира, и большую часть времени бизнесвумен проводила в разъездах. В 1963 г. она побывала и в СССР. После того, что она увидела в советских магазинах и на фабриках, потрясенная Ида сообщила американским журналистам: советские женщины носят то, что в США носили 40 лет назад – бюстгальтеры из неэластичных материалов с застежками на пуговицах.

Нашумевшая реклама бюстгальтеров "Мейденформ". Фото: alliruk.livejournal.com
Нашумевшая реклама бюстгальтеров “Мейденформ”. Фото: alliruk.livejournal.com

В 1966 г. Ида Розенталь перенесла инсульт, после чего решила отойти от дел. Она ушла из жизни в марте 1973 г. в возрасте 87 лет.

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