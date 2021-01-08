Зеленский отдыхает в Буковеле. Украинцы постят селфи с президентом

Президент Украины Владимир Зеленский вторую неделю находится в отпуске. Глава государства засветился на горнолыжном курорте в Карпатах. Об этом сообщил руководитель общественной организации “Украинская Украина” Андрей Смолий.

Руководитель общественной организации “Украинская Украина” Андрей Смолий написал 8 января в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский находится в пятом отпуске за год.

“А пока вся страна на локдауне, вспоминает о годовщине крушения самолета МАУ в Иране, а большинство стран Европы прививаются от коронавируса, наш “лыжник” засветился в Буковеле. Вторую неделю президент воюющей страны, страны в коронакризисе и экономическом коллапсе сидит в отпуске. И неизвестно, когда вообще из него вернется к работе”, – сказано в посте.

Смолий подчеркнул, что госбюджет-2021 предусматривает увеличение финансирования деятельности президента на 357 млн грн.

Зеленский прибыл в Ивано-Франковскую область с рабочим визитом 28 декабря, он признался, что встретит Новый год в Карпатах, но не уточнил, где именно. Об этом сообщил телеканал “24”.

8 января украинцы начали выкладывать фотографии с президентом в соцсетях.

Буковель – крупнейший горнолыжный курорт Украины, расположен в Ивано-Франковской области.

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