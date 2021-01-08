WSJ: Швеция пересмотрела свой оборонный бюджет из-за «агрессии» России

Швеция нарастила оборонные силы и увеличила ежегодные военные расходы более чем на три миллиарда долларов в ответ на «агрессивную» внешнюю политику России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на военных чиновников Швеции, пишет Дождь.

В ближайшие пять лет ежегодные военные расходы страны увеличатся на 40% или на три миллиарда долларов. Проект оборонного бюджета, принятый парламентом Швеции в декабре 2020 года, предполагает максимальное за последние 70 лет увеличение военных расходов. Согласно документу, Швеция в полтора раза увеличит вооруженные силы. В 2021 году количество военных будет увеличено до 60 тысяч, а в 2025 году — до 90 тысяч.

Издание напоминает, что в годы Холодной войны вооруженные силы Швеции составляли 700 тысяч человек, а после распада Советского Союза большая часть из военных была распущена. В 2018 году армия Швеции возродила Готландский полк, деактивированный в 2000-х годах. Теперь шведские войска регулярно тренируются для отражения возможной российской атаки на острове Готланд. Страна также намерена усилить свои силы на острове с помощью нового батальона и артиллерийских подразделений.

Пересмотр оборонной политики Швеции связан с тем, что Россия «становится все более напористой за последнее десятилетие при президенте Владимире Путине», говорится в статье. В частности, шведы опасаются, что «в первые минуты русского вторжения» десантники 76-й Гвардейской дивизии, базирующейся на противоположной стороне Балтийского моря, высадятся на Готланд с парашютами.

«Они [российские военные] становятся все более и более провокационными в воздухе и в других местах», — заявил командующий шведским Командованием специальных операций генерал Андерс Лефберг. По его словам, российские корабли курсируют слишком близко, «пытаясь запугать» Балтийские страны. «По крайней мере, у нас будет защита. Еще одного Крыма не случится», — подчеркнул командир Готландского полка полковник Маттиас Ардин.

Как отмечает WSJ, действия российской армии «вызывают тревогу» не только у Швеции, но и у других стран, расположенных вдоль бывших границ СССР. В связи с этим Организация Североатлантического договора, в которую входят США и Канада, развернула почти пять тысяч военных в Польше, Эстонии, Латвии и Литве. А в 2018 году Норвегия провела учения НАТО, ставшие крупнейшими со времен распада СССР.

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