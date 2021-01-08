ВОЗ обнаружила «британский» штамм коронавируса в 22 странах Европы

Новый штамм коронавируса B.1.1.7, впервые выявленный в Великобритании, обнаружен в 22 странах Европы, рассказал на брифинге глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он уточнил, что эта форма вируса более заразная, но тому, что она вызывает более тяжелое заболевание, нет подтверждений, пишет Дождь.

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ подчеркнул, что из-за более быстрого распространения нового штамма возросла угроза повышенной нагрузки на системы здравоохранения, которые и так работают на пределе. Клюге призвал тщательнее следовать мерам, «с которыми мы все уже знакомы»: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать собраний.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что вирус распространяется среди всех возрастных групп, и дети не входят в группу повышенного риска.

Об обнаружении нового штамма коронавируса 14 декабря заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. Борис Джонсон сказал, что эта форма вируса может быть на 70% заразнее «привычной». После этого в южной Англии и Лондоне ввели высший уровень опасности. Людям запрещено встречаться с другими семьями в помещениях, запрещена работа ресторанов, кинотеатров и других общественных заведений. Больше 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией.

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