В Минске легковой автомобиль вылетел на остановку и сбил двух человек

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили о ДТП на ул. Железнодорожной (Минск), на котором автомобиль Volkswagen Polo сбил двух пешеходов.

Автомобиль вылетел на остановку, где и совершил наезд на двух человек: один из них не пострадал, а 53-летнему мужчине понадобилась госпитализация.

Также сегодня на этой же улице произошло еще одно ДТП. За несколько минут до инцидента с Volkswagen Polo, водитель Volkswagen Transporter врезался в столб. Причина аварии — неправильный выбор скорости. Водителя и пассажира доставили в больницу.

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