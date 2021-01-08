В Беларуси «отредактировали» герб страны

В Беларуси принят закон об изменении закона «О государственных символах Республики Беларусь». Теперь на гербе Беларуси стало меньше России, но больше Европы.

Принят Палатой представителей 10 декабря 2020 года, одобрен Советом Республики 18 декабря 2020 года, а 4 января подписан Александром Лукашенко.

В новой версии герба несколько изменились цвета и форма колосьев, контуры страны в солнечных лучах стали золотистыми, а не зелеными и красная звезда стала больше. Также теперь на гербе планета развернулась таким образом, чтобы там больше видна была ее европейская часть. Соответственно, территории России на белорусском официальном гербе стало меньше.

Зачем понадобились изменения, по-прежнему не совсем понятно. Как объясняли в Минюсте в начале 2020 года, после внесения изменений, герб Беларуси будет более объемный.

Срочные новости читайте в нашем телеграм-канале.

Поделиться ссылкой:



