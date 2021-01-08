В 2020 году мировые цены на основные продукты питания оказались самыми высокими за последние три года

Мировые цены на основные продукты питания побили трехлетний рекорд. Они постепенно повышались все последние семь месяцев 2020 года. В наибольшей степени подорожала молочная продукция и растительное масло.

Об этом сообщают из Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

К концу декабря 2020 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 107,5 пункта, что на 2,2 процента выше его ноябрьского значения и на 3,1 процента выше показателя за соответствующий период прошлого года. По итогам 2020 года в целом среднее значение этого индекса, позволяющего ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, достигло максимального за последние три года уровня.

В минувшем месяце цены на зерновые подскочили на 1,1 процента по сравнению с ноябрем и в целом в прошлом году – на 6,6 процента по сравнению с 2019 годом. В декабре повысились экспортные цены на пшеницу, кукурузу, сорго и рис, что отчасти вызвано опасениями в связи с неблагоприятными погодными условиями и видами на урожай в Северной и Южной Америке и в Российской Федерации.

Растительное масло подорожало на 4,7 процента и достигло самого высокого уровня с сентября 2012 года. В минувшем месяце стоимость молочной продукции выросла на 3,2 процента, а мяса – на 1,7 процента. А вот сахар подешевел на 0,6 процента после заметного увеличения его стоимости в предыдущем месяце.

Индекс цен рассчитывается на основе корзины продовольственных товаров, продаваемых на мировых рынках.

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