Уже 4 месяца в тюрьме. Что говорят родственники Марии Колесниковой?

Белорусской оппозиционерке Марии Колесниковой продлили срок содержания под стражей еще на два месяца. Ее родственники рассказали DW, что думают о ее уголовном деле и о чем Мария пишет в письмах.

Свою дочь Александр не видел уже четыре месяца. Все это время Мария Колесникова содержится под стражей. “Моя жизнь теперь проходит от письма до письма. Я очень жду сообщений от Марии и всегда ношу ее письма с собой”, – рассказывает Александр Колесников. Власти отказывают ему в свиданиях с дочерью.

Марию Колесникову задержали 8 сентября 2020 года в Минске и пытались насильно выдворить из Беларуси. Однако на белорусско-украинской границе она отказалась покидать страну и разорвала свой паспорт. После этого Марии предъявили обвинение в попытке захвата власти, а недавно она стала еще и фигурантом дела о “создании экстремистского формирования”, которое завели на членов Координационного совета оппозиции. 6 января Колесниковой продлили срок содержания под стражей еще на два месяца. О решении идти в политику, письмах Марии и исходе уголовного дела DW говорила с отцом и сестрой Марии Колесниковой.

Отец Колесниковой: “Мария – человек убеждений”

Мария Колесникова большую часть жизни занималась музыкой и культурой, долгое время флейтистка жила в Германии. На прошедших выборах она сначала возглавляла штаб экс-банкира Виктора Бабарико, а после его ареста присоединилась к Светлане Тихановской и “женскому триумвирату”, митинги которого имели оглушительный успех.

Уже после выборов Мария стала членом президиума Координационного совета оппозиции, против которого власти Беларуси сразу же возбудили уголовное дело о захвате власти: в итоге все члены Совета либо арестованы, либо насильно выдворены из страны.

Несмотря на то, что родственники Марии понимали, что участие в президентской кампании в Беларуси может быть опасным, отговаривать ее никто не пытался. “Я знаю, если Маша что-то решила для себя, то отговаривать бесполезно. Я сейчас понимаю, что это решение было для нее важно. Более того, я ее поддержала и тоже стала членом инициативной группы Бабарико”, – рассказывает сестра оппозиционерки Татьяна Хомич, которая в последнее время часто говорит от имени Марии Колесниковой.

Внезапное исчезновение, а затем задержание дочери Александр Колесников тяжело переживал, хотя внутренне был готов к подобному исходу событий. “Когда твой ребенок попадает в такую ситуацию, и ты не знаешь, что произошло, кто за этим стоит и какие действия последуют, это, конечно, очень тяжело. Прежде всего я думал о сохранности ее жизни, ведь я знаю об исчезновении наших политиков в 90-х”, – делится своими переживаниями отец Марии.

Инцидент с порванным паспортом, который произвел большое впечатление на белорусов, Колесников называет протестом против беззакония: “Маша по жизни человек убеждений, она часто говорила о том, что у нас нарушаются базовые права человека, поэтому меня не удивил ее поступок. Хотя сама форма протеста поразила – принять такое решение требует мужества”.

Письма Колесниковой полны оптимизма

Сейчас контакт с Марией родственники поддерживают через письма, а также через адвокатов, которые рассказывают о ее состоянии.

“Я регулярно пишу ходатайства разрешить свидания, но пока положительного ответа нет. Наше законодательство освобождает органы от объяснений – мне просто приходит типовая отписка”, – говорит отец Колесниковой. С письмами, по его словам, также есть проблемы: “Последнее письмо я получил 20 декабря, она написала, что это ее 15-е письмо в декабре, но я получил только 10 писем и открыток. Получается, пять куда-то исчезли”.

Все письма Марии Колесниковой очень позитивные и преисполнены хорошего настроения, рассказывает Татьяна Хомич. “В тюрьме она занимается спортом, насколько это возможно – умудряется бегать, чтобы сохранить физическую форму. Она пишет о книгах, которые читает и, конечно, о том, как по всем скучает и о той поддержке, которую она чувствует от белорусов – говорит, что мы все невероятные”. Все письма Марии заканчиваются ее уже традиционным сердечком.

В качестве примера Машиного оптимизма Татьяна приводит отрывок из ее письма, где она пытается найти полезное в своем заключении: “Возможность изнутри наблюдать за происходящим, а еще и на себе прочувствовать – это важное знание и опыт. Уверена, что так как огромное количество людей прошло через СИЗО и тюрьмы – это изменит в будущем саму пенитенциарную систему. Даже не сомневаюсь, что многие сидельцы будут выдвигать инициативы и предложения по гуманизации и улучшению условий содержания людей”, – пишет Мария Колесникова.

Колесникову поддерживают европейские политики

Татьяна Хомич рассказывает, что после задержания сестры ее основным занятием стала работа по освобождению Марии. Колесникову очень поддерживают в Европе, и, в частности, в Германии – письма от европейских политиков родственники стараются прикладывать к каждой жалобе и ходатайству, чтобы власти понимали, что о ситуации Марии знает весь мир. “Я благодарен поддержке со стороны многих посольств стран Евросоюза, американского посольства. Очень важно понимать, что ты не один в этой беде”, – отмечает Александр Колесников.

Продление срока содержания оппозиционерки под стражей еще на два месяца Татьяна Хомич связывает со страхом, который Мария вызывает у властей страны. “Власти любым путем пытаются как можно дольше продержать ее в изоляции. Они ее боятся настолько, что не могут позволить изменить меру пресечения на более мягкую – домашний арест или поручительство, ведь для них это большая угроза”, – считает сестра Марии.

Тем не менее родственники не прекращают подавать жалобы и надеются на освобождение Колесниковой. Ее отец отмечает, что Мария – стойкий и мужественный человек, и с достоинством выдержит все испытания. “Вы знаете, я очень горд, – говорит Александр Колесников. – За короткий период Маша смогла стать если и не политиком, то по крайней мере выразителем идей и пожеланий многих белорусов”.

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