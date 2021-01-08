У «Юности» будет новый босс: никогда не руководил, зато из команды Лукашенко (гонял за него на авто), верит в Баскова, боится майданов

Невероятный карьерный взлет.

Новый год столичная «Юность» начинает с серьезного кадрового решения. Новым председателем клуба в ближайшее время назначат Алексея Баранова, который никогда ранее не работал руководителем – только играл в хоккей и тренировал. Бывший защитник «Юности» сменил в должности Михаила Шишова, продержавшегося в хоккее чуть больше года. Баранову предшественник оставил стабильный клуб: без долгов по зарплате, с проверенным пулом спонсоров и с заключенными с ними контрактами, которые летом нужно просто (хотя не факт, что будет просто) переподписать, пишет Трибуна.

Шишов с поста ушел сам, написав заявление об уходе еще в ноябре прошлого года. Функционер горел желанием вернуться в футбол (как-то он признавался, что у него две страсти: футбол и шахматы), где в свое время руководил «Белшиной». Процедура ухода затянулась из-за того, что наверху долго согласовывали отставку и подбирали замену. Предлагали даже повышение спортивному директору «Юности» Алексею Торбину, но тот решил сконцентрироваться на хоккее. Тогда большие начальники остановили выбор на Баранове.

Кто же такой новый босс «Юности»?

Родился в России и «хотел стать» бандитом

Баранову 40 лет. Он родился в Элекстростали – небольшом городке в Московской области. Там же в семь лет записался в СДЮШОР хоккейного клуба «Кристалл». По воспоминаниям Алексея, семья жила очень скромно. Родители – из рабочих, больших денег в семье не водилось, финансовая скудность угнетала. Особенно когда сверстники-подростки покупали модную одежду или шиковали в кафе, светя пачки денег. Поэтому однажды на вопрос журналистов, кем бы стал, если бы не хоккей, Баранов ответил: «Бандитом».

Поначалу серьезных перспектив местные тренеры в защитнике не видели, и карьеру Алексей начал во второй команде «Кристалла», где зарабатывал 100 долларов в месяц. Но постепенно игрок прокачался и дошел до основного состава, где познакомился с белорусами Андреем Андриевским и Владимиром Свито. Они и надоумили молодого парня переехать в Беларусь. Защитник попросил агента найти подходящий клуб, – тот предложил минский «Керамин». Случилось это в 2003 году.

Баранов признавался, что Минск впечатлил его красотой, чистотой и шириной проспектов, а «Керамин» – условиями. Говорил: «Завели на склад: «Выбирай себе коньки, клюшки». Все самое лучшее, фирменное. Я в Электростали играл деревянной клюшкой, а тут дали с трубой. Питание в ресторане, комната в общежитии, зарплата в пять раз больше, чем была в «Кристалле», и выдавалась без задержек, строго в срок».

Первая побывка в Беларуси вышла короткой – всего полгода. После Баранов на несколько месяцев вернулся в Россию, но вскоре приехал в Минск насовсем. И снова в «Керамин».

Принял белорусское гражданство, женат на белоруске

Белорусом Баранов стал в 27 лет. Хоккеист отмечал, что решение принял благодаря нескольким факторам. Во-первых, понял, что не хочет никуда уезжать. А раз так – надо было избавляться от статуса легионера. Во-вторых, по белорусским меркам россиянин был неплохим защитником, и перед ним замаячила перспектива поиграть за сборную Беларуси.

Тем более он женился на белоруске Ольге из семьи потомственных железнодорожников. Сейчас у пару три дочки: Лиза, Виолетта и Милана.

Становился чемпионом Беларуси и обладателем Кубка страны

После «Керамина» Баранов поиграл за «Брест», «Металлург», «Неман» и «Юность». Именно с командой Михаила Захарова защитник выиграл все свои хоккейные трофеи. В сезоне-2009/10 стал чемпионом и взял приз лучшему защитнику чемпионата. А на следующий год повторил это достижение, добавив звание самого забивного защитника и титул обладателя Континентального кубка. Также в коллекции россиянина пять серебряных медалей с «Керамином» (две) и «Юностью» (три), а также три Кубка Беларуси с «юннатами». Всего за карьеру в Экстралиге набрал 242 (74+168) очка в 487 матчах.

А вот за сборную Беларуси толком сыграть не получилось. В активе Баранова всего пара товарищеских матчей. Хотя в 2010-м он мог сыграть за сборную на чемпионате мира, но Эдуард Занковец, который тогда был главным тренером, отцепил защитника накануне отъезда на турнир. После ЧМ Занковец снова вызывал защитника в команду, но у того была травма пальца, и он, послушав тренеров «Юности», решил никуда не ехать, чтобы не усугубить повреждение. Баранов предполагает, что Занковец мог обидеться из-за того отказа, потому что вызовы после этого прекратились.

Тренировал вместе с Захаровым

Игровую карьеру Баранов завершил в 2015-м и сразу перестроился на тренерскую работу – вошел в штаб Андрея Рассолько в «Юниоре». Через два года Захаров повысил специалиста до своего тренерского штаба. И Баранов начал собирать трофеи как тренер: выиграл Континентальный кубок и чемпионат страны.

Однако Александр Макрицкий, сменивший у руля «Юности» Захарова, в Баранове не нуждался. Алексей сперва вернулся в «Юниор», а летом 2020-го и вовсе начал тренировать юных хоккеистов в клубной СДЮШОР.

Мог возглавить «Динамо»

Эта загадочная история случилась в ноябре 2018-го. Минское «Динамо» Горди Дуайера проваливало сезон, штампуя серии из десятка поражений подряд. И за несколько часов до матча «зубров» против «Барыса» на «Еврорадио» появилась новость, что если минчане не обыграют казахов, канадец будет уволен. А сменщиком станет Баранов, который никогда не был главным тренером. Чуть позже эту информацию подтвердил сам Захаров, комментируя отсутствие помощника на игре «Юности». ММЗ тогда вообще заявил, что специалист уже подписал контракт с «зубрами».

Но оказалось, что ничего такого и близко нет. «Динамо» оперативно выдало опровержение, да и сам Баранов признался, что ничего нигде не подписывал, потому что играл в Шклове в хоккей за команду Лукашенко.

Брал Рождественский турнир и другие любительские соревнования

Если со сборной Беларуси у Баранова не сложилось, то в другой «суперкоманде» он уже давно свой. Вот уже несколько лет защитник выступает за команду Лукашенко на различных любительских турнирах. Естественно медалей и кубков у Баранова прибавилось. Среди них, к примеру, последний Рождественский турнир, по итогам которого Баранов был признан лучшим защитником соревнований.

«Тренировки строго два раза в неделю. В команде 20-25 игроков. Отбор делается по спортивному принципу и с одобрения Александра Григорьевича. (…) Президент очень азартно играет, покрикивает на нас, когда проигрываем, мол, давайте, давайте, соберитесь! Всех по имени знает. У президента своя раздевалка, я там не бываю. А к нам Александр Григорьевич, бывает, заходит. Например, поздравить с хорошей игрой, с праздниками. Угощает нас арбузами, печеньем», – рассказывал хоккеист об атмосфере в команде.

Был на тайной инаугурации Лукашенко и участвовал в автопробегах за власть

23 сентября в Минске прошла тайная инаугурация Лукашенко, на которую были приглашены почти два десятка деятелей от спорта. В компании Михаила Мархеля, Владимира Базанова, Сергея Рутенко, Дмитрия Баскова, Михаила Захарова и других оказался и Алексей Баранов.

А месяцем раньше – в августе – тренер был активным участником автопробегов в поддержку власти.

«Приехал сюда, потому что я за Батьку. Меня все устраивает. Мне нужна стабильность и защищенность в своей стране, и не нужны перевороты и майданы. Хочется жить, растить детей и трудиться спокойно», – говорил Баранов о мотивах.

Помимо него на авто по Минску катались такие хоккейные люди, как Андрей Башко (в декабре 2020-го стал спортивным директором федерации хоккея), Михаил Захаров и Дмитрий Басков. Что интересно, провластное письмо Баранов не подписал (пока).

Хвалил Баскова и уверен, что ЧМ у Беларуси не заберут

Вскоре после назначения Дмитрия Баскова главой ФХБ Баранов выступил в его поддержку. Специалист выразил уверенность, что у Баскова хорошие перспективы в должности, и его работа даст толчок развитию хоккея.

«Человек уже поднял школу «Динамо», которая в последние годы занимает первые места среди школ Беларуси. Поэтому, я думаю, что это будет хороший председатель, который даст толчок, импульс для движения нашего спорта вперед», – отмечал Баранов.

Высказывался тренер и о ситуации с многострадальным чемпионатом мира, который могут забрать у нашей страны. Баранов уверен, что турнир пройдет в Беларуси.

«Думаю, что у нас все будет и никто у нас не отнимет чемпионат мира, потому что мы себя уже зарекомендовали как страна, которая проводит на «отлично» все мероприятия, которые в нашей стране проходят. Все наблюдатели, все спортсмены, все тренеры говорят, что у нас классная инфраструктура, что всегда здорово принимают, болельщики супер, всем все нравится, поэтому не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы у нас отняли чемпионат мира», – считает специалист.

Фото: TUT.by, sb.by, belarushockey.com.

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