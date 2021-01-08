Трамп осудил штурм Конгресса США

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что «разгневан насилием, беззаконием и кошмаром» в Капитолии. Об этом говорится в видеообращении, которое он опубликовал в Twitter после того, как завершилась многочасовая блокировка его аккаунта.

Трамп осудил штурм Конгресса. Он добавил, что все, кто нарушил закон, будут наказаны.

Президент США заверил, что намерен сосредоточиться на «плавной упорядоченной» передаче власти.

В среду, 6 января, сторонники Трампа ворвались в Капитолий во время заседания, на котором утверждали итоги президентских выборов. По данным полиции, в результате беспорядков погибли пять человек, включая одного офицера. Задержаны около 50 человек.

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