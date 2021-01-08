Тихановская встретилась с новым руководством литовского МИДа

Светлана Тихановская, претендент на пост президента Беларуси, сегодня встретилась с новым министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и вице-министром Мантасом Адоменасом.

Тихановская поблагодарила Литву за большую помощь демократической Беларуси и высказала надежду, что новая администрация продолжит работать в том же направлении, передает ее пресс-служба.

Ландсбергис отметил важность освобождения политических заключенных и необходимость свободных и честных выборов, которые должны пройти в Беларуси как можно скорее.

Литовская сторона готова и в дальнейшем поддерживать Беларусь. В частности – способствовать передаче для Беларуси европейской вакцины от Covid-19 под контролем офиса Тихановской. Обсуждаются возможности реализации такой помощи, например, через получение так называемой вакционной визы в Литве.

Министр подтвердил намерение Литвы активно продвигать санкции против режима на национальном и международном уровне.

Светлана Тихановская отметила важность упрощения в Литве миграционных правил для белорусов хотя бы в 2021 году.

Как сообщила пресс-служба Тихановской, Литва считает важным переименование нашей страны на литовском языке из Балтарусии (Белой руси) в Беларусь. Для этого белорусская сторона может выступить с таким предложением – и оно будет рассмотрено правительством Литвы.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил Тихановской учредить Координационным советом информационный офис, который бы мог получить признание правительства Литвы, сообщает delfi.lt.

Министр отметил, что представительство такого рода могло бы получить статус, сходный с Информационными бюро Литвы, которые действовали за границей в годы советской оккупации.

“Мы предложили возродить такую идею для представительства белорусов, которое бы получило не только неправительственный статус, но, возможно, правительство бы искало способы признать его как официальное информационное бюро, чем бы это ни было, это могло бы иметь более высокий статус, чем офис неправительственной организации”, – сказал журналистам Ландсбергис после встречи с Тихановской.

“Это прекрасное предложение, конечно, мы его поддерживаем, сейчас идут дискуссии”, – сказала Тихановская.

“Мы с Литвой друзья, у нас общая история. Литва боролась за свою демократию и свободу 30 лет назад, сейчас это делаем мы. Я убеждена, что мы будем поддерживать дружественные отношения в будущем”, – добавила она.

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