СМИ назвали причину развода Кардашьян и Уэста

Газета New York Post назвала причину расставания Ким Кардашьян и Канье Уэста – это желание последнего пойти в большую политику. И хоть само Рождество пара встретила вместе, каникулы после праздника супруги провели раздельно впервые за шесть лет брака.

Звезда реалити-шоу – с детьми в Калифорнии, а рэпер – в одиночестве на ранчо в Вайоминге. По информации журналистов, развода требует именно Кардашьян. Она вынуждена пойти на крайние меры ради детей и собственного рассудка. Канье Уэст – пока еще супруг и большой друг Дональда Трампа – после своего ноябрьского поражения на выборах президента США пообещал снова баллотироваться через четыре года.

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