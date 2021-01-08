Милиционеры в Молодечненском районе забрали у пьяной матери девятимесячного ребенка

Молодечненские милиционеры забрали у пьяной матери 9-месячного малыша, сообщили в областном УВД.

На линию 102 обратились неравнодушные жители деревни Носилово. Они сообщили, что 36-летняя женщина злоупотребляет спиртным на протяжении последних двух недель и все это время с ней находится девятимесячный младенец. Сотрудники милиции, прибыв по указанному адресу, в доме застали мать в пьяном виде, а рядом с ней на диване лежал маленький мальчик.

С утра пораньше женщина с трудом говорила и была сильно пьяна, от нее исходил сильный запах алкоголя. На вопросы сотрудника милиции она не могла дать внятных и вразумительных ответов. При этом горе-мать и сама не отрицала, что употребляла спиртные напитки.

В доме было холодно. Как позже выяснилось, по каким-то причинам женщина с ребенком спали у соседей. Обеспокоенные здоровьем младенца, стражи порядка забрали ребенка и передали его медицинским работникам для госпитализации в детскую больницу Молодечно. Врачи предварительно поставили малышу диагноз ОРВИ.

По данному факту сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних провели проверку. Информация передана в управление по образованию Молодечненского райисполкома. Теперь указанная семья, а в частности горе-мать, взята на карандаш – будет начато социальное расследование и изучены условия жизни малолетнего.

Дальнейшую судьбу малыша решат органы опеки.

Автор видео: областное УВД

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