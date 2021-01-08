Легковушка влетела в подземный переход возле Комаровского рынка

Сегодня возле Комаровского рынка легковой автомобиль влетел в подземный пешеходный переход, сообщает “Интерфакс”.

42-летний водитель автомобиля Infiniti, двигаясь по ул.Веры Хоружей со стороны ул. Богдановича, при совершении левого поворота на ул.Куйбышева не справился с управлением и въехал в подземный пешеходный переход.

“В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. После осмотра медиков водитель отпущен. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГАИ”, – уточнили в пресс-службе столичной ГАИ.

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