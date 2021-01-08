Легендарному директору музея истории Могилева, поддержавшему протест, не продлили контракт

Директора музея истории Могилева Алексея Батюкова лишили должности. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Алексей Батюков рассказал «МогилевОнлайн», что такое решение руководства для него не было неожиданностью:

— Ну, у прынцыпе цалкам чакана. Мяне запрасілі падпісаць паведамленне аб вызваленні з пасады, так я і даведаўся.

Легендарный руководитель признается, что «синими пальцами за свою должность не держался»:

— Звольнілі і звольнілі, будзем рухацца далей. Што было зроблена шмат — гэта, канечне, натхняе. Горыч ёсць, але не за сябе, а з той прычыны, што я бачу і ведаю дакладна, колькі ўсяго трэба рабіць, і як мала людзей, хто б хацеў і мог рабіць.

Алексей Батюков руководил музеем истории Могилева с 2011 года. За эти годы музею удалось пополнить свою коллекцию ценными экспонатами. Среди них Статут Великого Княжества Литовского.

За участие в нескольких акциях протеста в Могилеве Батюкова дважды судили и наказали штрафами. Также коллектив музея подписал открытое письмо, в котором требовал отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов.

Контракт Алексея Батюкова заканчивается 16 февраля, после чего он покинет должность.

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