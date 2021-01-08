Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 8 января за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1805 пациентов с COVID-19, выписаны 2177 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 208601 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 190966 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1498 человек с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 9.

За минувшие сутки выполнено 21963 теста, всего в стране проведено 4114543 теста на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 88076175 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1898983 человека.

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