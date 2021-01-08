КХЛ. Минские динамовцы на выезде разгромили рижских

7 января минские динамовцы в гостях обыграли рижских одноклубников со счетом 6:2.

“Зубры” добыли третью победу подряд. Перед этим в Минске были повержены фавориты: омский “Авангард” и питерский СКА. Над замыкающими турнирную таблицу рижанами была одержана самая крупная победа из всех очных противостояний.

Шайбы у минчан забрасывали Фальковский, Соловьев, Принс (дважды), Варфоломеев, Еременко. У рижан отличились Букартс и Индрашис.

Минское “Динамо” закрепилось на пятой строчке турнирной таблицы западной конференции.

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