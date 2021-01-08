Экипаж Сергея Вязовича досрочно покидает “Дакар-2021”

Белорусский экипаж под управлением Сергея Вязовича досрочно покидает “Дакар-2021”, сообщили ав пресс-службе “МАЗа” в пятницу.

“Больше суток экипаж #502 С.Вязович/П.Гаранин/А.Запорощенко провёл в пустыне из-за поломки АКПП. Экипаж приложил все усилия к устранению неисправности, однако в условия пустыни это оказалось невозможным. К большому сожалению экипаж под управлением Сергея Вязовича на этом завершает ралли “Дакар-2021”, – говорится в сообщении пресс-службы в ВК.

Как сообщалось, “Дакар” проходит в Саудовской Аравии 3-15 января. Участники марафона за 12 этапов преодолеют в общей сложности 7776 километров, из которых 4767 будут спецучастками на время. Изначально планировалось, что “Дакар” состоится на территории нескольких стран, однако из-за пандемии коронавируса его было принято решение провести только в Саудовской Аравии.

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