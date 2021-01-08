Гомельские краеведы нашли ограду городского бульвара 1911 года. Что с ней делать дальше?

Иногда исторические артефакты находятся у нас буквально под ногами, но никто не обращает на это внимания.

Неисторическая утилизация

Многие гомельчане помнят, что сквер имени Громыко в свое время имел красивую металлическую ограду. Потом она куда-то исчезла, и с тех пор о ней ничего не известно. Как выяснилось впоследствии, эта кованная решетка могла быть изготовлена в начале прошлого века. Недавно небезразличные жители нашего города нашли часть этого ограждения. Обнаруженные фрагменты ограждения, по мнению знатоков, явно изготовлены в «досварочный» период — методом ковки (которая и была первым видом сварки металла), горячего заклепывания и «обжимок».

— Мне подсказали место, где находится похожее ограждение. Это территория СШ № 26, со стороны улицы Дынды. Я выехал туда, сравнил со старыми снимками. Сомнений нет — это та самая ограда, что некогда стояла в сквере на Советской, — уверен архитектор Вадим Кисляков.

Кандидат искусствоведения Евгений Маликов рассказал, что обнаружил такие же части ограды в районе СШ № 19, СШ № 40 и на перекрестке улиц Бочкина — Богдана Хмельницкого. В последнем случае лет 10-15 назад хозяин частного дома установил их у себя на участке, но через пару лет заменил более современным забором.

В социальных сетях сообщается, что гомельские краеведы обратились в школу № 19 с просьбой передать им на хранение фрагменты бывшей ограды городского сквера. Однако к этому времени ограждение уже было демонтировано — в школе просто ничего не знали о его исторической ценности. Краеведы официально обратились в коммерческую структуру, куда части ограждения были переданы на утилизацию, но там даже не удосужились им ответить.

— Я разговаривал со многими специалистами, включая бывших ведущих архитекторов института «Гомельгражданпроект». Все единодушно считают, что оригинальная ограда городского сквера должна быть восстановлена, — говорит Вадим Кисляков. — По моему мнению, можно установить сохранившуюся часть ограждения со стороны улицы Пушкина. Здесь есть определенное повышение рельефа, участок напротив театра кукол оживленный, тут любят собираться отдыхающие. На ограде необходимо разместить мемориальную табличку о том, что эта ограда была изготовлена и передана для города гомельскими железнодорожниками. Я осматривал ограду, она достаточно неплохо сохранилась. С помощью пескоструйной обработки можно снять все последующие слои краски до чистого металла. Да, со временем тут образовались коррозийные раковины, но это только придает изделию исторический шарм.

Вадим Кисляков предполагает, что с руководством города и школой № 26 этот проект удастся согласовать. Замену ограждения на территории учебного заведения можно будет профинансировать за счет добровольных пожертвований гомельчан, равно как и расходы на историческую реконструкцию ограды с мемориальной табличкой в сквере.

Громыко и пионеры

А что известно об истории сквера и его ограды? Во времена Паскевичей Гомель был небольшим местечком, в районе нынешнего сквера проходила окраина города. Как сообщает бывший работник архива Дмитрий Гусаков, тут долгое время был пустырь с пожарной «сажалкой». Так, например, показана эта площадка на плане Гомеля 1830 года. После отмены крепостного права и расширения прав городского самоуправления Гомельская Дума занялась благоустройством. Согласно Генерального плана Гомеля 1868 года, тут был намечен городской бульвар. В 1870-х годах бульвар был разбит. Какое у него была ограждение в то время — неизвестно. Возможно, если оно и было, то деревянное.

Но, как утверждают гомельские краеведы, в 1911 году здесь могла быть установлена металлическая ограда, изготовленная в мастерских Либаво-Роменской железной дороги. По крайней мере, «красивая ограда», обрамляющая сквер, упоминается в справочнике «Гомель и уезд» за 1913 год. Железная дорога в то время была для Гомеля градообразующим предприятием. Например, напротив сквера была построена железнодорожная больница, в которой лечилось не одно поколение гомельчан.

А вот как выглядело это место в 1911 году согласно географо-статистическому очерку «Город Гомель»: «Недалеко отсюда, всего через один большой квартал, вдоль улицы по ровной низине протянулся старый городской сад. В нем много зелени, деревья купами разрослись и дают много тени. Это преимущественно детский сад».

Еще на бульваре бил фонтан, были устроены цветочные клумбы, навес с прохладительными напитками, тир и газетный киоск. В последнем, между прочим, кроме «Гомельской копейки» и других легальных газет, распространял подпольную литературу социал-демократ Мендель Хатаевич. В отличие от парка Паскевичей, куда несколько раз в неделю пускали за деньги «чистую публику», вход на городской бульвар был свободным — бесплатным и без «дресс-кода».

Также из песни слов не выкинешь — и в царское время, и в годы НЭПа по вечерам «на бульваре» собирались городские проститутки.

Постепенно с «платной любовью» покончили, а вот детский профиль сквера был сохранен. По воспоминаниям старожилов, до войны тут работали аттракционы для детей, были установлены скульптуры пионеров. С 1930-х годов он так и стал называться — «Пионерский сквер». Как вспоминает гомельский старожил Владимир Михайлов, в 1930-х годах ограда сквера имела только один вход — примерно там, где сейчас стоит бюст Громыко.

— Деревья и кусты стояли по периметру сквера густой зеленой стеной, — говорит Владимир Михайлов. — Так, что изнутри почти не видно было ни улицы Советской, ни Пушкина. Меня отводили в детский садик, который находился тогда во дворах на улице Комсомольской, а я сбегал из него и приходил в сквер. Садился на лавочку и смотрел, как кружится карусель с оленями и лошадками. Когда стал постарше, мы с ребятами часто приходили кататься на эту карусель, билет стоил недорого. Летом на аллеях гуляли молодые мамы с детьми. Неподалеку, в начале улицы Первомайской, была бесплатная молочная кухня для детей. Мамы ходили туда за молоком и киселем, а потом возвращались гулять с детьми на аллее. В зарослях было много птичьих гнезд, и вообще пернатых здесь было множество.

Как вспоминает 92-летний гомельчанин Владимир Михайлов, сквер был излюбленным местом слета снегирей. Зимой они собирались тут в огромном количестве и являлись по истине своеобразным украшением Гомеля.

Во время войны пионерский сквер пострадал, как и весь Гомель. В условиях разрухи и отсутствия топлива многие деревья в городе вырубались жителями на дрова. После освобождения сквер реконструировали. В послевоенные годы его площадь была расширена с 2 до 3,2 гектара. В южной части сквера находился фонтан, летняя эстрада, пункт проката велосипедов. На перекресток Советской и Первомайской смотрела Доска почета с фамилиями передовиков Центрального района. У входа с улицы Советской располагалась скульптурная группа «Пионеры». Еще на старых фотографиях видны лепные вазы для цветов, расставленные на аллеях. Северная часть сквера была отдана под детский городок, где эти самые пионеры могли изучать правила дорожного движения.

В сквере росли липа мелколистая, клен остролистый, береза бородавчатая, ели обыкновенные и колючие.

По воскресеньям в 1980-е годы в сквере собирались гомельские нумизматы и коллекционеры. Через бойкие руки быстро шел обмен и продажа медных пятаков царской чеканки, советских серебряных рублей и полтинников времен НЭПа, иногда мелькали старинные талеры и гульдены, дорогой антиквариат.

В 1983 году в сквере установили бронзовый бюст дважды Героя Социалистического труда Андрея Громыко работы скульптора Иулиана Рукавишникова, народного художника СССР и академика Российской Академии художеств. В 90-е годы Рукавишников участвовал в оформлении храма Христа Спасителя в Москве. Кстати, бюст нашего земляка «Мистера Нет» был поставлен на той площадке, где еще в 1913 планировался памятник царю Александру II. Однако изваять самодержца не получилось: то ли у городской Думы, как всегда, денег не хватило, то ли — мировая война помешала.

В горбачевскую «перестройку» сквер стал местом сбора политических «неформалов». Еще его стали называть «Гомельским Гайд-парком». Сюда приходили и члены общества «Талака», и будущие «бэнээфовцы», и активисты Клуба имени Эрнесто Че Гевары.

В 90-2000-х годах сквер облюбовали для своих тусовок уже субкультурные «неформалы» самых разных направлений — панки, хиппи, металлисты, рокеры и пацифисты.

Историческая ограда сквера была демонтирована где-то в 90-е годы и, как теперь стало понятно, использована для ограждения школьных территорий. Удастся ли реконструировать часть исторического ограждения городского сквера, покажет ближайшее время.

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