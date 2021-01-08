Дженнифер Лопес попала в объектив папарацци на пляже

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес похвасталась подтянутой фигурой и естественной красотой.

51-летняя знаменитость отправилась в первое путешествие в этом году. Как сообщает Dailymail, Джей Ло попала в объектив папарацци во время зимних каникул на островах Теркс и Кайкос (находятся в Атлантическом океане к юго-востоку от Багамских островов).

Исполнительница продемонстрировала впечатляющий результат ежедневных тренировок. На отдыхе она занялась сапбордингом. Лопес появилась в стильном черном купальнике с высоким вырезом и ремешками на спине.

Свой пляжный образ она дополнила золотыми серьгами-кольцами и браслетами с жемчугом. Артистка восхитила подтянутой фигурой и естественной красотой без макияжа.

Поделиться ссылкой:



