«Дакар-2021»: экипаж Вишневского пришел пятым на шестом этапе

Белорусские гонщики с разным настроением закончили половину ралли-рейда «Дакар-2021». Лидер команды Сергей Вязович после ночевки в пустыне из-за поломки снялся с гонки, а МАЗ Алексея Вишневского приехал к концу шестого этапа пятым, сообщает instagram Минского автозавода.

Этап включал около 400 километров и привел гонщиков в город Хаиль. Организаторы позаботились об участниках ралли, большинство из которых столкнулись со сложностями прохождения пятого этапа, и сместили сегодняшний старт на полтора часа, а также урезали дистанцию спецучастка.

Отрезок ралли был непростым – по пути встречались крупные дюны, но белорусский экипаж преодолел их без происшествий. МАЗ Алексея Вишневского проехал трассу с пятым временем – 4 часа 14 минут. Первые три места заняли камазовские экипажи. От победителя заезда Айрата Мардеева белорусы отстали почти на 6 минут.

В общем зачете МАЗ поднялся на шестое место и теперь отстает от лидера заезда – Дмитрия Сотникова – на 1 час 36 минут.

Гонщиков ожидает день отдыха, после чего они направятся в город Сакака.

Вчерашний день стал роковым еще для одного белорусского экипажа. Команда гонщика Андрея Голобородько, которая выступала на легковом автомобиле Toyota Hilux, не смогла финишировать на пятом этапе ралли-марафона «Дакар»-2021 из-за технических проблем.

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