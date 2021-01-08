Четыре экс-президента США осудили беспорядки и штурм Капитолия в Вашингтоне

Барак Обама, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Джимми Картер выступили с заявлением о беспорядках в Вашингтоне.

Об этом сообщает socportal.info со ссылкой на телеграм-канал “Карточный домик”.

Барак Обама: «История по праву запомнит сегодняшнюю жестокость в Капитолии, возникшую в результате подстрекательств действующего президента, который продолжал необоснованно лгать о результатах легитимных выборов, как момент величайшего позора и стыда для нашей нации».

Билл Клинтон: «Спичка была зажжена Дональдом Трампом». «Нападение было вызвано более чем четырехлетней политикой отравления, распространяющей преднамеренную дезинформацию, сеющей недоверие к нашей системе и настраивающей американцев друг против друга». Прошедшие президентские выборы Клинтон назвал свободными, подсчет голосов справедливым, а результат – окончательным.

Джордж Буш-младший: «Мы с Лаурой наблюдали за сценами безумия, развернувшимися в здании национального правительства, с неверием и тревогой. Это очень болезненное и душераздирающее зрелище. Так оспаривают результаты выборов в банановых республиках, а не в нашей демократической». «Восстание» в Вашингтоне, по мнению Буша-младшего, подрывает репутацию американского народа и самой страны. Он также заявил, что страна для него является важней политики.

Джимми Картер: «Мы с (супругой) Розалин опечалены насилием, которое произошло сегодня у Капитолия США. Это национальная трагедия и не представляет нас как нацию… Мы присоединяемся к нашим соотечественникам в молитве за мирное разрешение, чтобы наш народ мог исцелиться и завершить передачу власти, как и на протяжении 200 лет».

Напомним, 6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий во время заседания, на котором утверждали итоги президентских выборов. По данным полиции, в результате беспорядков погибли пять человек, включая одного офицера. Задержаны около 50 человек.

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