В аэропорту “Рига” установлен бесконтактный автомат для сдачи анализов на Covid-19

Благодаря успешному сотрудничеству с E. Gulbja Laboratorija в международном аэропорту “Рига” появился бесконтактный автомат для сдачи анализов на Covid-19. Оборудование предназначено для тестирования пассажиров и сотрудников компаний, работающих в аэропорту, сообщает rus.delfi.lv.

Автомат для сдачи анализов находится у выхода из обслуживающего прилеты терминала Е. Анализы на Covid-19 могут сдавать путешественники, гости аэропорта, а также сотрудники аэропорта и компаний, работающих в аэропорту, у которых есть доступ к признанным в Латвии инструментам аутентификации — интернет-банку Swedbank, SEB, Luminor или Citadele, к ID-карте с электронной подписью, к мобильному приложению eParaksts mobile или Smart-ID. Иностранные граждане, у которых нет доступа к этим приложениям аутентификации, пока не могут использовать устройство.

Бесконтактный автомат предназначен для платной сдачи анализов. Чтoбы сдать анализ, клиент должен зайти на страницу лаборатории https://ej.uz/analizes и авторизоваться, используя один из вышеупомянутых вариантов аутентификации. Путем авторизации клиент подтверждает свою личность и оплачивает тест. Как только это будет сделано, клиент получит PIN-код по телефону и электронной почте и сможет, следуя инструкциям, сдать образец слюны.

Аэропорт просит пассажиров учесть, что получить результат теста в пункте бесконтактной сдачи анализов не получится — E. Gulbja Laboratorija отправляет результат клиентам по электронной почте. Таким образом, получить результат теста непосредственно перед полетом в пункте сдачи анализа невозможно. Аэропорт призывает пассажиров внимательно ознакомиться с правилами въезда в страну назначения и сдавать тесты так, чтобы результаты приходили вовремя.

Напомним, что в августе 2020 года точно такой же бесконтактный автомат для сдачи анализов на Covid-19 появился в Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня. Оборудование устанавливали для тестирования работников медучреждения с целью оперативного реагирования на возможное распространение Covid-19 и уменьшения нагрузки на рабочий персонал.

Инновационное бесконтактное оборудование для сдачи анализов на Covid-19 было разработано E.Gulbja laboratorija в сотрудничестве с SIA “JK Energo” и AS “Latvijas Finieris”. Оборудование от идеи до установки полностью создано латвийскими специалистами. По словам члена правления E.Gulbja laboratorija Дидзиса Гаварса, новый робот появился, чтобы экономить время персонала лаборатории, обеспечивать более быстрое получение результата теста и уменьшать риск инфицирования.

В будущем похожие установки могут появиться и на других объектах. По плану, они позволят сдать необходимый материал для любого тестирования.

Эти устройства впишутся в уже имеющийся цикл лабораторной диагностики, обеспечивая: аутентификацию пациентов, получение комплектов для сбора образцов, сдачу анализов, обеспечение необходимой температуры и требований к хранению, транспортировку образцов в лабораторию, выполнение анализов и рассылку результатов.

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