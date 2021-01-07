Тихановская: «Белорусы уже не дадут себя обмануть»

Светлана Тихановская, претендент на пост президента Беларуси, высказалась о Всебелорусском народном собрании и для чего была запущена альтернатива ему в виде платформы «Сход»:

«Главный процесс, который начался в 2020-м и продолжается до сих пор – то, что белорусы учатся своими руками строить демократию. Сначала нам нужны были лидеры, за которых мы собирали подписи и голоса, но теперь лидером может стать каждый белорус.

Сейчас режим запускает свое тайное собрание, которое называет «всебелорусским» и «народным», хотя там нет ни одного реального, избранного делегата. Он надеется, что белорусы позволят ему этот спектакль с уничтожением Конституции. Но белорусы уже не дадут себя обмануть – они сами создали новый инструмент прямой демократии: платформу «Сход».

Это площадка, на которой каждый белорус может выбрать своего делегата или стать таким делегатом, если выберут его. После подачи заявлений и голосования по всей стране появится как минимум 328 новых лидеров. Это будут районные активисты, работники заводов и представители партий, врачи, студенты, пенсионеры и их взрослые внуки, чиновники и бизнесмены – люди, которые обладают реальной, а не сфальсифицированной поддержкой народа. А значит они будут иметь право принимать решения и предлагать идеи для новой Беларуси, в которой мы все хотим жить.

Создав эту платформу, белорусы подтвердили, что готовы к диалогу. И в нем должен быть услышан каждый, кому не давали слова 26 лет. Ведь теперь мы с вами знаем, что такое настоящее народное единство. И никто не сможет у нас его отнять».

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