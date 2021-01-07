“Моей дочке нужен отец, а мне – муж”. Дарья Лосик просит помочь ей остановить голодовку мужа в тюрьме

Игорь Лосик, создатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга», держит голодовку в тюрьме уже 24 дня. Его жена Дарья Лосик обратилась к белорусам.

«Единственное, о чем я хочу попросить – чтобы как можно больше людей писали Игорю с просьбой прекратить голодовку. Моей дочке нужен отец, а мне – муж. Я пытаюсь его убеждать, но у него такой характер – пока он сам не поймет, что это не работает – не остановится. А сколько он готов пройти, я не знаю. И мне страшно», – говорит она в обращении.

Написать Игорю Лосику можно по адресу: Следственная тюрьма №8, 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22А.

Игорь Лосик находится за решеткой с 25 июня. Своей голодовкой он протестует против новых обвинений: в подготовке к участию в массовых беспорядках. Его жена Дарья также начинала голодать вместе с ним, но затем прекратила голодовку.

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