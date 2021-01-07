Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 7 января за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1838 пациентов с COVID-19, выписаны 2395 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 206796 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 188789 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1489 человек с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 9.

За минувшие сутки выполнено 23733 теста, всего в стране проведено 4092580 тестов на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 87300343 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1885614 человек.

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