Конгресс США утвердил избрание Джо Байдена президентом страны

Сенат и Палата представителей Конгресса США сегодня на совместном заседании утвердили победу демократа Джозефа Байдена на состоявшихся в стране 3 ноября 2020 года президентских выборах, сообщает ТАСС.

Согласно объявленным результатам, Байден набрал больше 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания, – 306. Действующий президент США Дональд Трамп получил 232 голоса.

Это мероприятие должно поставить точку в процессе подведения итогов ноябрьского голосования и завершить споры относительно того, кто официально является следующим главой американской администрации.

Трамп прокомментировал результаты утверждения выборов в Конгрессе и заявил, что передаст власть Байдену в установленном порядке 20 января, несмотря на то, что не согласен с результатами выборов.

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