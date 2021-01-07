«Я – хрупкая девушка, 50 килограмм, а он – взрослый мужчина»: брестчанку судят за насилие над милиционером

По версии обвинения, Дарья Полякова из мести применила в отношении сотрудника милиции насилие, причинила ему физическую боль и побои и порвала куртку.

Брестчанке Дарье Поляковой – 29 лет, она работает на одном из крупных пищевых предприятий Бреста. В 2019 году муж Поляковой умер, и она осталась одна с двумя маленькими детьми. Утром 6 января над ней начался суд за насилие над милиционером.

По версии обвинения, днем 25 октября прошлого года на улице Советской в Бресте Полякова, являясь участницей несанкционированной акции протеста, во время задержания другого участника акции Александра Сахарука совершила преступление, которое подпадает под статью 364 УК РБ «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». «Из мести за выполнение милиционерами служебных обязанностей» он громко кричала и высказывала недовольство из-за задержания Сахарука, применила в отношении милиционера Алексея Горюнова насилие, «причинила ему физическую боль и побои» и порвала форменную куртку стоимостью 104 рубля 50 копеек – если говорить точнее, в форменной одежде по шву разошелся рукав.

На суде Дарья Полякова рассказала, что в тот день шла в гости. На Советской она услышала крики о помощи и увидела, что задерживают Александра Сахарука, которого она давно знает и очень уважает. И Дарья, и Александр Михайлович являются членами профсоюза РЭП.

Она бросилась на помощь – признается, что «наверное, сработал инстинкт», ведь Сахарук звал на помощь. Чуть позже ее вытащила из толпы руководитель областного отделения профсоюза РЭП Зинаида Михнюк. После этого Дарья пошла по своим делам, а на перекрестке Советской и проспекта Машерова была задержана за участие в акции протеста.

На суде Дарья сказала, что вину свою признает частично.

-Я не признаю, что сделала это из мести, куртка порвалась, когда Зинаида меня отвела. В тот момент, когда порвался рукав, моих рук на его рукаве не было, – сказала Полякова.

– Но вы понимали, что своими действиями могли причинить сотруднику милиции боль? – спросил у нее гособвинитель.

– Я – хрупкая девушка, около 50 кг веса. А там взрослый мужчина, в толстой куртке, – ответила обвиняемая и немного отошла от трибуны, чтобы все участники процесса и его зрители смогли увидеть, что она миниатюрная.

Пострадавший Алексей Горюнов пояснил суду, что в тот день нес службу на Советской. Его коллеги увидели Александра Сахарука, который уже попадал в поле зрения сотрудников милиции на предыдущих акциях протеста, но тогда ему удалось уйти. Поступила команда задержать мужчину.

«Мы взяли его под руки, он начал вырываться, расстегнул куртку, достал бело-красно-белый флаг, начал выкрикивать «Жыве Беларусь». На его крики начали сбегаться женщины, которые оттягивали сотрудников, одна из них была Полякова», – пояснил милиционер.

Вместе с теми он заявил, что не может утверждать, что куртка порвалась из-за ее действий.

Никаких претензий у милиционера к обвиняемой нет – удары она ему не наносила, а когда сжимала руку, то причинила «незначительную» боль. По его словам, во время очной ставки Полякова перед ним извинилась.

Материальных затрат из-за порванной куртки он не понес.

Свидетелями на суде выступили Александр Сахарук, Зинаида Михнюк и два милиционера.

Сахарук пояснил, что во время своего задержания он не видел, кто, кого и за что тянул, но поблагодарил всех женщин, которые пытались его «отбить», за мужество и отвагу, а суд попросил снисходительно отнестись к Дарье Поляковой.

Зинаида Михнюк, которая, кстати, изначально тоже была подозреваемой по статье 364 за инцидент с порванным рукавом, а теперь находится в статусе свидетеля, пояснила суду, что в тот день встретилась с Дарьей на Гоголя: та шла к сестре, а Михнюк – по своим делам. Выйдя на Советскую, они услышали крики, быстро поняли, что кого-то задерживают, Дарья крикнула: «Это дядя Саша!» и побежала к толпе. Зинаида тоже подошла к скоплению людей и вытащила Дарью.

«Я сказала ей, что дяде Саше мы все равно уже ничем не поможем, а милиционеров трогать нельзя», – сказала Михнюк.

В материалах дела содержится исковое заявление прокурора Бреста Андрея Володько, который при постановлении обвинительного приговора просит взыскать с Поляковой в пользу УВД Брестского облисполкома стоимость порванной куртки – 104 рубля 50 копеек.

Судья Святослав Калина поинтересовался у Дарьи Поляковой, признает ли она это исковое требование. Та ответила, что не признает, поскольку не считает себя виновной в том, что куртка порвалась.

После допроса свидетелей-милиционеров в суде был объявлен перерыв до 15 января. Дарья Полякова на свободе, она – под подпиской о невыезде.

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