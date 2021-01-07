Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал богатейшим человеком в мире. Ему удалось обойти главу Amazon Джеффа Безоса. Об этом стало известно в четверг, 7 января.

Согласно подсчетам, состояние Маска увеличилось до $185 млрд в связи с повышением курса акций Tesla на фондовых торгах. При этом общая стоимость активов Безоса сейчас оценивается в $184 млрд. Однако торги в США еще идут – сессия подойдет к концу только через несколько часов, сообщает CNBC.

По данным на 6 января, Маск по-прежнему находился на втором месте в списке самых богатых людей мира по версии агентства Bloomberg. Его состояние оценили в $181 млрд. В конце ноября прошлого года он опередил основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

За последние 13 месяцев состояние руководителя компании Tesla выросло более чем на $100 млрд. В рейтинге Bloomberg в январе прошлого года Маск занимал 35-е место. Это объясняется тем, что в то время Tesla оценивалась в менее чем $100 млрд, сейчас же эта цифра достигла $750 млрд.

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