Дания отказывается ехать на ЧМ-2021, если он пройдет в Минске

Директор датского хоккейного союза Ульрик Ларсен заявил, что федерация рассматривает вариант бойкотирования ЧМ-2021, если он пройдет в Минске, сообщает Tribuna.com.

– Мы не хотим, чтобы наша сборная по хоккею выступала на чемпионате мира в Минске. Мы хотим, чтобы чемпионат мира прошел в другой стране, – сказал он. – Уже в прошлом году несколько наших хоккеистов критически высказались по поводу возможного проведения ЧМ в Минске. Ожидаем скорейшего разъяснения от ИИХФ по этому поводу.

– Что вы будете делать, если игроки не захотят ехать на ЧМ в Минске?

– Тогда я могу прыгать и танцевать сколько захочу. Но я просто не думаю, что мы зайдем так далеко. Полагаю, что к тому времени будет решение от ИИХФ по Минску. И это также мое четкое послание: необходимо найти другое решение по поводу места проведения, – заявил Ульрик Ларсен.

Он также сообщил, что встречался с представителями федераций соседних стран и остался убежден, что все северные страны разделяют позицию Дании в отношении проведения ЧМ в Минске.

– Будет сложно, если Дании придется отказаться от ЧМ как одна страна. Но я уверен, что у четырех северных стран очень похожие взгляды на происходящее вокруг ЧМ в Минске. И тогда ИИХФ будет сложнее остаться в стороне и не заметить происходящего. Но пока мы только сказали ИИХФ, что они должны найти решение по ЧМ в Минске. Они организаторы чемпионата мира и знают нашу позицию, – заявил Ларсен.

Напомним, 27 декабря появилась информация, что чемпионат мира по хоккею будет перенесен из Минска. Об этом написало издание Watson. По сообщению ресурса, глава ИИХФ Рене Фазель в ближайшее время совершит визит в Минск, чтобы сообщить о переносе ЧМ лично Александру Лукашенко.

28 декабря ФХБ заявила, что белорусская сторона продолжает подготовку к ЧМ-2021 в соответствии с утвержденными ИИХФ рекомендациями.

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