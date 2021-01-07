«Дакар-2021»: МАЗ Вишневского пришел на этапе вторым

МАЗ Алексея Вишневского пришел вторым на пятом этапе ралли-рейда «Дакар-2021», повторив успех предыдущего заезда. В результате «зубр» улучшил свое положение в турнирной таблице, сообщает instagram Минского автозавода.

Пятый заезд привел караван в поселок Эль-Кайсума. Вдоль спецучастка длиной 456 км встречались участки с камнями и дюнами. Несмотря на сложности, молодой белорусский пилот преодолел маршрут в высоком темпе.

Экипаж под управлением Алексея Вишневского проехал спецучасток за 5 часов 29 минут. Россиянин Андрей Каргинов выиграл у него больше 2 минут, а вот лидер гонки Дмитрий Сотников финишировал третьим с отставанием почти в 4 минуты.

В генеральной классификации экипаж Алексея Вишневского переместился с 9-го на 7-е место, сократив отставание от лидера на минуту – до 1 часа 29 минут.

Сергей Вязович после трудностей прошлого этапа, где его экипажу пришлось на трассе долго ремонтировать автомобиль, стартовал на пятом этапе с 11-й позиции. Однако на трассе снова столкнулся с проблемами технического характера.

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