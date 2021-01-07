БФСС направил официальные письма всем крупнейшим партнерам ИИХФ и призвал не спонсировать ЧМ-2021

Белорусский Фонд спортивной солидарности направил официальные письма всем крупнейшим партнерам ИИХФ и призвал не спонсировать ЧМ-2021 до тех пор, пока турнир не будет перенесен из Беларуси, сообщает Tribuna.com.

Письма отправлены компаниям: VOLKSWAGEN GROUP, ŠKODA AUTO a. s., Pirelli & C. S.p.A., RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, TISSOT SA, NIKE, LIQUI MOLY GmbH.

В своих письмах к стратегическим партнерам ИИХФ Фонд спортивной солидарности подробно объясняет причины, побудившие выступить с данным обращением, говорит о репутационных рисках для брендов, просит изучить реакцию мировой общественности на события, происходящие в Беларуси в последние месяцы и обратить внимание на уже введенные санкции.

«С 10 августа 2020 года белорусский народ протестует против фальсификации результатов президентских выборов и жестокости правоохранительных органов. 30 000 граждан за это время уже подверглись репрессиям со стороны нелегитимного правительства во главе с Лукашенко. Страна находится в стадии острого социально-политического кризиса. И спорт нельзя просто вынести за скобки, поставить отдельно, видеть в нем только соревновательный элемент и не замечать всего остального. Спорт – это тоже часть этой разлагающейся прогнившей системы и один из главных инструментов идеологической машины «режима».

Поэтому поддерживать спорт в Беларуси сегодня, будь то спонсорство или инвестиции, – значит дать молчаливое согласие на насилие, убийства, пытки и легитимизировать геноцид в одной отдельно взятой стране», – сообщает БФСС.

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