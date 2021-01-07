Белорусы на «Дакаре-2021»: с переменным успехом

Экипаж под управлением Алексея Вишневского из белорусской команды “МАЗ-СПОРТавто” показал третье время на четвертом этапе марафона «Дакар-2021». И тем самым поднялся на девятую позицию в общем зачете, сообщает instagram Минского автозавода.

Четвертый день привел гонщиков в столицу Саудовской Аравии – Эр-Рияд. Спецучасток растянулся на 337 км и включал извилистые, но скоростные участки. Многие лидирующие экипажи преодолели их в высоком темпе и финишировали практически впритык.

МАЗ Алексея Вишневского провел на спецучастке 2 часа 59 минут. Всего 14 секунд выиграл у него россиянин Дмитрий Сотников и лишь 4 – его соратник Андрей Каргинов.

«Был быстрый день с длинными лиазонами, который лично для нас сложился хорошо. Все экипажи ехали на максимальных скоростях – в одной минуте было 10 грузовиков. На 100-м километре остановились, увидев, что стоит Сергей Вязович. Он сказал, что наша помощь не нужна – и мы поехали дальше. Повторюсь, заезд был быстрым, за исключением двух заходов в дюны, но они были несложными», – рассказал Алексей Вишневский.

Сергей Вязович из-за технических трудностей не смог финишировать в основном пелотоне. Однако он продолжает участие в гонке.

В ралли «Дакар-2021» в этом году участвует частная команда на легковом автомобиле Toyota Hilux под управлением пилота-борисовчанина Андрея Голобородько и штурмана Андрея Рудницкого.

На пятом этапе гонщикам предстоит добраться до небольшого поселка Эль-Кайсума. Организаторы подготовили спецучасток внушительной длины – 456 км. Трасса обещает стать настоящим испытанием для пилотов с опасными дюнами и множеством острых камней.

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