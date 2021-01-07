Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram заблокировали до конца президентского срока

Дональд Трамп будет заблокирован в Facebook и Instagram ближайшие две недели — до завершения его срока на посту президента США. Об этом объявил основатель Facebook Марк Цукерберг.

«Последние несколько лет мы позволяли президенту Трампу использовать нашу платформу в соответствии с нашими собственными правилами, иногда удаляя контент или маркируя его посты, когда они нарушают нашу политику. Мы делали это потому, что считаем, что общественность имеет право на максимально широкий доступ к политическим высказываниями, даже к спорным. Но сейчас принципиально иная ситуация, связанная с использованием нашей платформы для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства», — написал Цукерберг.

«Мы считаем, что риск позволить президенту продолжать пользоваться нашими сервисами в этот период слишком велик», — добавил он.

6 января сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий, где члены Конгресса должны были утвердить итоги ноябрьских выборов, на которых победил кандидат от демократов Джо Байден. Работа парламента была прервана на несколько часов. В ходе штурма погибли четыре человека. После этого Facebook и Instagram заблокировал Трампа на 24 часа, а Twitter — на 12 часов.

Конгресс все же утвердил итоги выборов. Трамп заявил, что передаст полномочия Байдену 20 января, но по-прежнему не признает итогов выборов.

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