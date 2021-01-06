Возраст Вселенной определен с поразительной точностью

Сколько лет Вселенной? Раньше на этот вопрос ученые отвечали достаточно размыто, так как точные измерения было сделать крайне затруднительно. Возраст Вселенной называли 13,7 млрд лет.

Однако новые исследования астрономов из Паранальской обсерватории в пустыне Атакама в Чили позволили установить более точный возраст Вселенной.

Как сообщает Phys.org, новые инструменты и технологии позволили определить сколько лет существует Вселенная, изучая древнейший свет, который светочувствительные телескопы уловили из глубокого космоса.

Согласно новым наблюдениям и более точным вычислениям было установлено, что возраст Вселенной составляет 13,77 млрд лет ±40 млн лет. Последняя работа стала новым поворотом в продолжающихся дискуссиях астрофизиков по поводу точного возраста Вселенной.

Полученные данные согласуются с результатами исследования, сделанными космической обсерватории Планка Европейского космического агентства. Обсерватория изучала остатки Большого взрыва с 2009 по 2013 годы.

Ранее ученые догадывались, что Вселенная моложе, чем это было официально признано другими исследователями, основываясь на измерении движения галактик. Также были подданы сомнению некоторые данные более ранних измерений, которые называли неточными.

Новый результат удовлетворяет большинство ученых, так как согласуется с исследованиями обсерватории Планка и Паранальской обсерватории. Это свидетельствует о том, что сложные вычисления были проведены верно”, – говорит один из авторов исследования из Центра вычислительной астрофизики Института Флэтайрон Симоне Айола.

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