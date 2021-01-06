Во Львове обнаружили больше тонны героина (видео)

У генпрокурора говорят, что это рекорд для Украины, а Служба безопасности страны (СБУ) заявляет, что по расценкам “черного” рынка партия тянет на 2,3 млрд грн (более 80 млн долларов США), пишет Korrespondent.net.

Об изъятии во Львове 1035 кг героина СБУ сообщила накануне.

Транснациональная организованная преступная группировка, состоявшая из граждан Турции, планировала переправить героин в ЕС под видом дипломатического груза. Они организовали ввоз героина на территорию Украины на судне, прибывшем в Одесский порт в декабре 2020 года.

Трех иностранцев задержали во Львове во время фасовки наркотиков на арендованных складах. В этот же день там задержали гражданина Турции – одного из организаторов наркотрафика.

Правоохранители выявили 1035 кг героина, готового к транспортировке. Это подтвердили экспресс-тесты. В офисе генпрокурора заявили, что обнаруженная партия является рекордной.

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