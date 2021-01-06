В Израиле в ночь на 8 января начнется полный карантин

Он продлится 14 дней минимум. Детские сады и школы работать не будут. Ходить на работу можно будет только работникам жизненно важных предприятий, пишут “Вести”.

Правительство Израиля проголосовало вечером 5 января за введение полного карантина сроком на 14 дней, начиная с полуночи четверга, 7 января, на пятницу, 8 января.

■Школы и детские сады будут закрыты за исключением системы образования для детей с особыми потребностями.

■Ограничения на собрания ужесточаются: разрешено собираться не более чем по 5 человек в закрытом помещении и не более чем по 10 человек на открытом пространстве.

■Выход на работу разрешен только сотрудникам предприятий, подпадающих под критерий “жизненно необходимые”. Список тех, кто подпадает под исключение из этого правила, будет сокращен.

■Спортивные мероприятия запрещены даже для профессионалов.

■Нельзя отходить более чем на 1 км от дома.

■Нельзя находиться в гостях.

Полеты за границу Те, кто успел купить билет на самолет до карантина, смогут свободно вылететь за границу. Прошения на вылет во время карантина будут рассматриваться специальной комиссией по выдаче особых разрешений. Приезжающие из стран с повышенной заболеваемостью и риском заражения лондонской мутацией должны будут отправляться в отели коронавируса. Список этих стран пока не определен, но уже известно, что в него войдет ЮАР. Выход из карантина разрешен только на основании негативного результата анализа на коронавирус.

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