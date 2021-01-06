Стало известно, сколько белорусы будут платить за газ и электроэнергию в новом году

Правительство утвердило новые цены на газ, на электрическую и тепловую энергию. Соответствующее постановление Совмина размещено на национальном правовом портале.

Цены на природный газ

При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов она составит в отопительный период с 1 января по 31 мая включительно – Br0,1366 за кубометр, с 1 июня по 31 декабря включительно – Br0,1406. В летний период газ будет стоить Br0,4840 за кубометр. При отсутствии индивидуальных газовых приборов цена составит Br0,4840 за кубометр независимо от сезона.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена составит 3,87 рубля с одного проживающего в месяц. Цена на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, будет 11,13 рубля с одного проживающего. В квартирах и домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, газ будет стоить 6,29 рубля для одного проживающего в месяц.

В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа), в отопительный период с 1 января по 31 мая придется платить 0,5936 рубля за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря – 0,6312 рубля. В летний период установлены следующие цены: с 1 января по 31 мая – 0,2226 рубля, с 1 июня по 31 декабря – 0,2367 рубля.

Цены на электроэнергию

В квартирах и домах, где есть электрические плиты, одноставочный тариф составит 0,1778 рублей за 1 кВт.ч, дифференцированный тариф с 22:00 до 17:00 обойдется в 0,1245 рублей за 1 кВт.ч, а с 17:00 до 22:00 – 0,3556 рублей. Если дифференцированный тариф считается по трем временным периодам, его стоимость составит с 23:00 до 6:00 0,1067 рублей, с 17:00 до 23:00 – 0,3200 рублей, в остальное время суток – 0,1245 рублей.

Электроэнергия для отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт будет считаться: с 23:00 до 6:00 – 0,122 рублей за 1 кВт.ч, в остальное время – 0,2266 рублей.

В домах, где нет централизованного тепло- и газоснабжения, есть электроплиты и отсутствуют приборы индивидуального учета, с января по май будут действовать цены: по одноставочному тарифу – 0,0894 рублей за 1 кВт.ч, по дифференцированному – с 23:00 до 6:00 0,0626 рублей, в остальное время – 0,1162 рублей. С июня по декабрь одноставочный тариф составит 0,0909 за 1 кВт.ч, дифференцированный – 23:00 до 6:00 0,0636 рублей, в остальное время 0,1182 рублей.

В домах, где есть индивидуальный счетчик расхода электроэнергии и нет централизованного тепло- и газоснабжения, цена за 1 кВт.ч составит: с января по май 0,0374 рублей, с июня по декабрь 0,0398 рублей.

В остальных случаях электроэнергию по одноставочному тарифу будут считать по 0,2092 рубля за 1 кВт.ч, по дифференцированному с 22:00 до 17:00 – 0,1464 рубля, в остальное время – 0,4184. При расчете по трем временным периодам, с 23:00 до 6:00 – 0,1255 рублей, с 17:00 до 23:00 – 0,3766 рублей, в остальное время суток – 0,1464 рубля.

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