Слонімскую сінагогу купіла пісьменніца Рыўз

Слонімскую сінагогу 1642 года купіла малавядомая пісьменніца з Мінску Ілона Караваева, якая мае літаратурны псеўданім Іаана Рыўз.

Ілона Караваева – артыстка, музыкант і пісьменніца, сябра Саюза музычных дзеячаў Беларусі. У апошні час жанчына піша казкі. Казкі Іааны Рыўз на ангельскай мове “ The tales of the lost forest“ прынеслі ёй званне лаўрэата ў намінацыіі “ChildrenLiterature” міжнароднага конкурсу ECG (Лондан) у 2018 годзе.

Час пакажа, што зможа ажыццявіць са старым архітэктурным помнікам Слоніма пісьменніца з Мінску.

